نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز التحرير وتعادل المدينة بالمجموعة الاولي بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت قبل قليل مباريات الجولة العاشرة، للمجموعة الاولي بالقسم الثالث، والتي يشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.

واسفرت نتائج الجولة عن فوز مركز شباب ادفو، علي نظيره فريق نادي قوص، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي استضافها ملعب شباب ادفو.

فيما نجح فريق يق نادي التحرير في تحقيق الفوز علي نظيره فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.

وفصل التعادل الايجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة فريق نادي المدينة المنورة، امام نظيره فريق النصر للتعدين، التي اقيمت بينهما علي ملعب الاخير.

وتستأنف مباريات الجولة غدا الاحد، حيث يلتقي فريق نادي جمهورية دراو، امام نظيره فريق مركز شباب الزهراء، بملعب الاول.

ويلاقي فريق نادي وادي النيل امام نظيره فريق نادي الهلال، بملعب وادي النيل، ومواجهة فريق ابو الريش امام نادي الاقصر، بملعب الاول.