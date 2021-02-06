نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز طامية وعاملين غارب وخسارة ابشواي ومطرطارس بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق طامية فى تحقيق فوز على ملعبه أمام ضيفه ببا بهدفين نظيفين ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، لمنافسات المجموعة الرابعة، لدوري القسم الثالث.

فيما سقط مركز شباب ابشواى فى فخ الهزيمة أمام ضيفه مركز شباب الفيوم .



ونجح عاملين غارب فى تحقيق فوز هام على ضيفه الواسطى بهدف نظيف كما نجح شقيقه راس غارب فى تحقيق فوز على سينزو بنتيجة 1/2 .



فيما خسر اطسا بملعبه امام مركز شباب سنورس بنتيجة 1/2 وخسر مطرطارس أمام ضيفه ابو كساة بهدف نظيف .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - ابو كساة 25 نقطة .

2 - طامية 19 نقطة

3 - مطرطارس 18 نقطة .

4 - الواسطى 18 نقطة .

5 - سينزو 17 نقطة .

6 - عاملين غارب 16 نقطة.

7 - سنورس 16 نقاط .

8 - ابشواى 11 نقاط .

9 - مركز شباب الفيوم 10 نقاط

10 - ببا 9 نقاط .

11 - اهناسيا 7 نقاط .

12 - راس غارب 7 نقاط

13 - اطسا 4 نقاط .

