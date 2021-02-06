دوت الخليج - عمار الأسودي -

اليرموك يهزم الجيل ويتصدر المجموعة الأولى

تصدر فريق اليرموك المجموعة الأولى في بطولة كرة القدم بملتقى وحدة صنعاء الشتوي الرابع بفوزه على شباب الجيل برباعية بيضاء اليوم في ختام الجولة الثالثة. اليرموك يهزم الجيل ويتصدر المجموعة الأولىتصدر فريق اليرموك المجموعة الأولى في بطولة كرة القدم بملتقى وحدة صنعاء الشتوي الرابع بفوزه على شباب الجيل برباعية بيضاء اليوم في ختام الجولة الثالثة. ويدين اليرموك بهذا الفوز العريض للاعب أسامة الداهيه الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 37 و55 و77, فيما وقع زميله أحمد البدوي الهدف الرابع في الدقيقة 71 من عمر المباراة التي ادارها الحكم الرابع طلال ناجي. بهذا الفوز رفع اليرموك رصيده الى سبع نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن أهلي صنعاء المتراجع للمركز الثاني, بينما تجمد رصيد الجيل عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليرموك يهزم الجيل ويتصدر المجموعة الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.