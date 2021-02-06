فى اول مشاركة له مع الفريق .. أسامة جلال أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والطلائع

حصل أسامة جلال مدافع فريق نادي بيراميدز على جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش والتي انتهت بهدف دون مقابل سجله المهاجم دييجو رولان.

ومنحت الشركة الراعية "ناسينا" درع أفضل لاعب في اللقاء لأسامة جلال في أول مشاركة رسمية له بقميص الفريق وأظهر تألقا كبيرا.

أوضح اللاعب أنه قدم مباراة جيدة وكذلك كل لاعبي الفريق الذين قدموا مباراة قوية رغم الظروف الصعبة التي يهز بها الفريق والغيابات المؤثرة في صفوف الفريق.

شدد على أن الفوز سيكون دافعا كبيرا لتقديم مستويات أفضل والعودة لمشوار الانتصارات، معبرا عن فخره الكبير باللعب في صفوف بيراميدز وأي لاعب يتمنى اللعب في صفوفه وكان الانتقال إليه رغبته الأولى في الفترة الماضية.

أسامة جلال أكد أن الفريق سيعود قويا في الفترة المقبلة وسيعود للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها النادي.