أكد سيد عيد المدير الفني للنصر أن وقوع فريقه امام الأهلي في دور ال 32 بكاس مصر مواجهة صعبة وقوية أمام بطل مصر وافريقيا ودائما ما يظهر النصر قدراته الحقيقة في المواجهات الكبيرة . وقال سيد عيد " سنواجه الاهلي بدون ضغوط ونلعب من اجل المتعة ونسعي لرفع اسم نادينا في السماء وسنكون عند حسن ظن محبي النصر". يذكر أن اتحاد الكرة اجري قرعة دور ال32 لبطولة كأس مصر والتي أسفرت عن وقوع النصر في مواجهة الاهلي. وكان النصر قد تأهل لدور ال32 بعد تغلبه علي شبان بدواي في الدور التمهيدي الرابع بخمسة أهداف دون رد كما تغلب علي مستقبل وطن في الدور التمهيدي الثالث بثلاثية مقابل هدفين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب النصر: سنواجه الأهلي في الكأس بدون ضغوط ونسعى لتقديم مباراة قوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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