دخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع الثنائي أشرف خضر نجم الاسماعيلي السابق ومحمد الدهراوي مدرب حراس المرمى، لإنضمامهما للجهاز الفني للفريق مع البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق. وذلك خلفًا للثنائي أحمد العجوز المدرب العام، ومدير الكرة، وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى للفريق. ويستأنف الإسماعيلي تدريباته اليوم إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري في الدوري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد رحيلهما عن الفريق.. الإسماعيلي يفاوض هذا الثنائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.