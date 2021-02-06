قفز للمركز الرابع.. بيراميدز يداوي جراحه بالفوز على طلائع الجيش

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد ناصف لاعب طلائع الجيش بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة تدخل عنيف على لاعب بيراميدز.

ولم يتذوق بيراميدز طعم الفوز آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الممتاز، حيث تعادل أمام سموحة والأهلي والإسماعيلي، وخسر أمام إنبي ليتمكن من تحقيق الفوز على طلائع الجيش في لقاء اليوم

وتمكن بيراميدز من التواجد في المركز الرابع موقتا برصيد 18 نقطة لحين إنتهاء الجولة الحالية ، بينما تواجد طلائع الجيش في المركز الـ 11 بـ 11 نقطة .

وخاص بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-