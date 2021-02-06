وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد ناصف لاعب طلائع الجيش بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة تدخل عنيف على لاعب بيراميدز.
ولم يتذوق بيراميدز طعم الفوز آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الممتاز، حيث تعادل أمام سموحة والأهلي والإسماعيلي، وخسر أمام إنبي ليتمكن من تحقيق الفوز على طلائع الجيش في لقاء اليوم
وتمكن بيراميدز من التواجد في المركز الرابع موقتا برصيد 18 نقطة لحين إنتهاء الجولة الحالية ، بينما تواجد طلائع الجيش في المركز الـ 11 بـ 11 نقطة .
وخاص بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - طارق طه - أسامة جلال
خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل
خط الهجوم: محمود وادى - دييجو رولان
ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - جون أنطوي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود عبد القادر - محمود صابر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قفز للمركز الرابع.. بيراميدز يداوي جراحه بالفوز على طلائع الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.