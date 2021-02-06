الانتاج الحربي يتعادل مع أسوان 1-1 في الدوري

تمكن لاعبو أسوان من إحراز هدف التقدم في الدقيقة "11"، عن طريق اللاعب محمد جابر من خلال كلة ركنية يمن جهة اليمين نفذها عمرو الحلواني عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد جابر برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك.
وفي شوط المباراة الثاني استطاع الانتاج الحربي تعديل النتيجة عن طريق محمد طلعت الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد، في شباك أسوان.
وبهذا التعادل يتقاسم الفريقان اللقاء، ليصبح فريق أسوان في المركز ال13 برصيد 11 نقطة، وارتفع رصيد الإنتاج الى 9 نقاط فى المركز السادس عشر.
وخاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من :
حمد سالم صافي - محمد ميدو جابر - محمود شبانة - عبد العزيز موسى - عمرو الحلواني - أحمد الألفي - خالد وليد - محمد جمال بيبو - ايجيبتور - أحمد صغيري - منساه.
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