نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبان المراغة يفوز علي شعب قوص ويواصل الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم السبت مواجهات الجولة الحادية عشر، للمجموعة الثانية لدوري القسم الثالث، والتي يشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.

اسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق نادي شبان المىاغة، علي نظيره فريق نادي الشعب بقوص، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.

فيما نجح فريق نادي ابو تيج في تحقيق الفوز علي فريق مكة المكرمة بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ابو تيج.

وفصل التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة فريق البداري امام اهلي المنشأة، التي استضافها ملعب الاول.

وفاز فريق مركز شباب سوهاج، علي نظيره فريق نادي الرحلات، بهدف دون رد، والتي احتضنها ملعب الاول.

وحقق فريق مركز شباب البلينا فوز كبير علي نظيره فريق مركز شباب نجوع مازن، برباعية مقابل هدف، والتي استضافها ملعب البلينا.

فيما فصل التعادل السلبي نتيجة مباراة نادي اخميم امام نظيره فريق نادي المراغة، التي جمعت الفريقين بملعب الاول.

ترتيب المجموعة

1_شبان المراغة 22 نقطة

2_اخميم 18 نقطة

3_البداري 15 نقطة

4_قفط 15 نقطة

5_شعب قوص 15 نقطة

6_ابوتيج 14 نقطة

7_المراغة14 نقطة

8_شباب البلينا 12 نقطة

9_اهلي المنشأة 12 نقطة

10_شباب سوهاج 11 نقطة

11_الرحلات 9 نقاط

12_مكة المكرمة 8 نقاط

13_نجوع مازن نقطتين