نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الشرقية وتعادل فاقوس وخسارة بلبيس تشعل صراع المنافسة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إشتعلت المنافسات في المجموعة العاشرة، بالقسم الثالث، بين الثلاثي الشرقية، وفاقوس، وبلبيس، عقب ختام منافسات الجولة الثالثة عشر للدور الأول.

وشهدت مواجهات السبت، فوز الشرقية على مركز شباب أبو حماد بهدفين دون مقابل، سجلهما اللاعب أحمد المسيدي الجناح الأيمن للفريق الشرقاوي بالشوط الثاني.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء غزل شبين مع نادي فاقوس، 1-1 حيث تقدم الغزل بهدف لمؤمن قصري في الدقيقة 22 بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني عاد فاقوس للقاء بالدقيقة الخامسة بهدف التعادل عن طريق اللاعب محمود عفروتو.

وحقق نادي منوف مفاجأة بالفوز على بلبيس بهدف نظيف، سجلة الإفريقي فيكتور، في الشوط الثاني، ليقتنص منوف ثلاث نقاط ثمينة في صراع البقاء.

وتغلب فريق مركز شباب تلا على ضيفه فريق مركز شباب عرابي بهدفين دون رد، سجلهما أحمد شيكا وأحمد بيكو في الدقيقتين 25 و 32 بالشوط الثاني.

وتعادل ميت خاقان على ملعبه مع مركز شباب بطا 1-1 حيث تقدم أصحاب الديار عن طريق اسلام فريد الوافد من جمهورية شبين، ونجح بطا في التعادل عبر اللاعب أحمد علي بالدقيقة 85 .

وفي موقعة كروية مثيرة، تعادل عرب الرمل مع مركز شباب ديرب نجم بنتيجة 2-2 حيث شهد الشوط الأول تفوق عرب الرمل بهدفين لهدف، حيث تقدم شباب ديرب بالدقيقة 11 عن طريق اللاعب على جمال، من تصويبة قوية من خارج المنطقة.