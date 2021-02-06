الرياضة

بورفؤاد يعتلي القمة و الغزل يحقق أول إنتصار بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - أقيمت السبت لقاءات الجولة العاشرة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت 6 لقاءات ، فيما تم تأجيل مباراة كهرباء الإسماعيلية و الشهداء .

هذا وقد جاءت نتائج الجولة كالأتي :

دمياط 3 / 1 أبو شحاتة
سماد السويس 0 / 1 النوبة
غزل دمياط 0 / 2 رأس البر
الرباط و الأنوار 2/ 1 أبو صوير
غزل السويس 1 / 0 المطرية
بورفؤاد 1 / 0 القنطرة غرب

ويأتي ترتيب المجموعة بعد مباريات اليوم كالأتي :

1 - بورفؤاد 21 نقطة
2- كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
3 -رأس البر 19 نقطة
4- دمياط 18 نقطة
5- أبو شحاتة 18 نقطة
6- النوبة 17 نقطة
7 - الرباط و الأنوار 17 نقطة
8- الشهداء 15 نقطة
9 - القنطرة غرب 12 نقطة
10- ميت الخولي 9 نقاط
11- المطرية 6 نقاط
12 - أبو صوير 5 نقاط
13- غزل دمياط 4 نقاط
14- سماد السويس 4 نقاط
15 - غزل السويس 4 نقطة

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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