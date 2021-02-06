بورفؤاد يعتلي القمة و الغزل يحقق أول إنتصار بالقسم الثالث

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت السبت لقاءات الجولة العاشرة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت 6 لقاءات ، فيما تم تأجيل مباراة كهرباء الإسماعيلية و الشهداء .

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة