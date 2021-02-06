نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورفؤاد يعتلي القمة و الغزل يحقق أول إنتصار بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أقيمت السبت لقاءات الجولة العاشرة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت 6 لقاءات ، فيما تم تأجيل مباراة كهرباء الإسماعيلية و الشهداء .
دمياط 3 / 1 أبو شحاتة
1 - بورفؤاد 21 نقطة
هذا وقد جاءت نتائج الجولة كالأتي :
دمياط 3 / 1 أبو شحاتة
سماد السويس 0 / 1 النوبة
غزل دمياط 0 / 2 رأس البر
الرباط و الأنوار 2/ 1 أبو صوير
غزل السويس 1 / 0 المطرية
بورفؤاد 1 / 0 القنطرة غرب
ويأتي ترتيب المجموعة بعد مباريات اليوم كالأتي :
1 - بورفؤاد 21 نقطة
2- كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
3 -رأس البر 19 نقطة
4- دمياط 18 نقطة
5- أبو شحاتة 18 نقطة
6- النوبة 17 نقطة
7 - الرباط و الأنوار 17 نقطة
8- الشهداء 15 نقطة
9 - القنطرة غرب 12 نقطة
10- ميت الخولي 9 نقاط
11- المطرية 6 نقاط
12 - أبو صوير 5 نقاط
13- غزل دمياط 4 نقاط
14- سماد السويس 4 نقاط
15 - غزل السويس 4 نقطة