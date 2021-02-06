نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره بايرن ميونخ الألماني بعد غد الإثنين، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقام في قطر من 4 فبراير حتي 11 من نفس الشهر.

وكشف الموقع الرسمي لقنوات بين سبورتس الرياضية، أن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ ستذاع على بين سبورتس المفتوحة، بجانب قناة بين سبورتس 1.

وأوضح الموقع أن المعلق الذي تم تعيينه على هذه المباراة، المصري علي محمد علي، وتقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الأهلي تأهل إلي المربع الذهبي لمونديال الأندية، بعدما تجاوز الدحيل القطري الخميس الماضي، بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.