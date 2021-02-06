الكوبرا تلدغ.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالاتا سراي أمام فنربخشه في قمة الدوري التركي

جاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، بعدما راوغ مدافع فنربخشة وسدد كرة قوية سكنت شباك فنربخشه بنجاح. ويعد هذا هو الهدف الثاني في المباراة الثانية لمصطفى محمد مع جالاتا سراي، بعدما سجل في مباراته الأولى من ركلة جزاء أمام قاسم باشا.
جدير بالذكر أن مصطفى محمد انتقل إلى جالاتا سراي قادما من الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.
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