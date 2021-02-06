شاهد .. هدف مصطفى محمد فى مرمى نادى فنربخشة التركى

و دشن عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج " مصطفى محمد . وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : سجل النجم المصرى مصطفى محمد لاعب نادى جالاتا سراي ثانى اهدافه فى الدورى التركى فى فريق فنربخشة

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