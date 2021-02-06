بعثة الأهلي تتحرك لخوض التدريب استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ فى مونديال الأندية

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب جامعة قطر، لخوض مرانها استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، المحدد لها بعد غدٍ الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، من أجل التحضير لمواجهة بطل أوروبا.
وصعد الأهلي إلى نصف النهائي عقب تخطيه الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
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