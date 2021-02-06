بعثة الأهلي تتحرك لخوض التدريب استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ فى مونديال الأندية

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب جامعة قطر، لخوض ‏مرانها استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، المحدد لها بعد غدٍ الاثنين في نصف نهائي ‏كأس العالم للأندية.‏

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، من ‏أجل التحضير لمواجهة بطل أوروبا.‏

وصعد الأهلي إلى نصف النهائي عقب تخطيه الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار ‏الفريق بكأس العالم للأندية.‏