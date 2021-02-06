الرياضة

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ فى مونديال الاندية

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أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سلبية المسحة ‏الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق صباح اليوم السبت داخل مقر إقامتها، استعدادًا لمواجهة ‏بايرن ميونيخ الألماني.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ المحدد لها الثامنة مساء بعد غدٍ الاثنين بتوقيت القاهرة ‏في نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

وخاض الفريق مرانًا قويًّا اليوم، وشهد في بدايته محاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة بيتسو ‏موسيماني للاعبين، وأعقبها ‏خوض تدريبات بدنية خفيفة، ومران فني قوي، ركز خلاله ‏الجهاز الفني على الجانب الخططي ‏استعدادًا لبطل أوروبا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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