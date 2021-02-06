تدريب قوي ومحاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة ‏قطر، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها بعد غدٍ الاثنين، في نصف نهائي كأس ‏العالم للأندية.‏

شهد المران في بدايته محاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين، وأعقبه ‏خوض تدريبات بدنية خفيفة، ومران فني قوي، ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب الخططي ‏استعدادًا لبطل أوروبا.‏

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل ‏مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.‏