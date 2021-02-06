تدريب قوي ومحاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها بعد غدٍ الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
شهد المران في بدايته محاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين، وأعقبه خوض تدريبات بدنية خفيفة، ومران فني قوي، ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب الخططي استعدادًا لبطل أوروبا.
وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
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