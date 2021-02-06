استعداداً لـ الكونفدرالية | أول قرار من بيراميدز بعد الفوز على طلائع الجيش

قرّر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة لالتقاط الأنفاس بعد مواجهة طلائع الجيش وقبل السفر إلى كوت ديفوار. وقرّر الجهاز الفني العودة للتدريبات بداية من الثلاثاء استعدادًا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية. واستقر الجهاز على السفر في الواحدة ظهر الخميس المقبل بطائرة خاصة إلى أبيدجان لخوض المباراة المحدد لها 14 من فبراير الجاري في العاصمة الإيفوارية.

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