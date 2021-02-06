حدّد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد ومكان مواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام حرس الحدود في الدور الـ 32 بكأس مصر للموسم الحالي. وتقرر إقامة المباراة يوم السبت الموافق 20 فبراير الحالي، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة في تمام الثانية والنصف عصراً. يذكر أن فريق حرس الحدود ينافس حاليا في الدوري الممتاز "ب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.