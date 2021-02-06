نشر مصطفى محمد لاعب نادى لاعب نادى جالاتا سراي , عبر موقع انستجرام , صورتين له اثنا احتفالة بتسجيل هدفه فى نادى فنربخشة . وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : عاش ياعالمى - الف مبروك - هتكسر الدنيا انشاء الله وسجل مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي هدفا رائعا في مرمى فنربخشه في المواجهة المقامة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري التركي. جاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، بعدما راوغ مدافع فنربخشة وسدد كرة قوية سكنت شباك فنربخشه بنجاح.

ويعد هذا هو الهدف الثاني في المباراة الثانية لمصطفى محمد مع جالاتا سراي، بعدما سجل في مباراته الأولى من ركلة جزاء أمام قاسم باشا، وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن مصطفى محمد أصبح أول مصري يسجل في ديربي فنربخشة وجالاتا سراي في تاريخ الدوري التركي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاش يا عالمي .. أول رد فعل من مصطفى محمد بعد تسجيله ثاني أهدافه في الدوري التركي .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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