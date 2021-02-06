سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره إيفرتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره إيفرتون ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة اليوم كالآتي: حراسة المرمى: دي خيا خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، شاو، وان بيساكا خط الوسط: بوجبا، فيرنانديز، ماكتوميناي خط الهجوم: كافاني، راشفورد، جرينوود