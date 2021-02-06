نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي.. تعرف على هدافي بايرن ميونيخ في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة فريق بايرن ميونخ الألماني مطار ميونخ الألماني صباح اليوم السبت، متجهة إلى العاصمة القطرية "الدوحة"، بعدما تم تبديل طاقم الطيران، بعد تأخر سفر الفريق لمواجهة الأهلي، فى مباراة الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر، لأكثر من 7 ساعات كاملة، وذلك بسبب رفض الإذن بالإقلاع.

وستقام مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن من شهر فبراير الجاري، وذلك على استاد "أحمد بن علي" بالعاصمة القطرية (الدوحة) في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض فريق بايرن ميونخ منافسات كأس العالم للأندية، بعدما عزز صدارته للدوري الألماني برصيد 48 نقطة عقب فوزه أمس الجمعة، على فريق هيرتا برلين 1-0 في الجولة 20 من البطولة، ويتفوق بـ 10 نقاط كاملة على أقرب منافسيه فريق آ ربي لايبزيج صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

ويعتلي المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني بالموسم الجاري برصيد 24 هدفًا، بينما سجل زميله الألماني توماس مولر 10 أهداف مع العملاق البافاري بالبطولة حتى الآن، أما ثالث هدافي البايرن بالبوندسليجا هو اللاعب سيرج جنابري وسجل 5 أهداف.

وستذاع مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني يوم الإثنين المقبل، عبر قناة Bein Sports HD المفتوحة، وكذلك على قناة Bein Sports HD1 المشفرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وبتعليق المصري علي محمد علي.