نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة الـ6 أهداف.. التعادل يحسم موقعة أتالانتا وتورينو في المقال التالي

فرط فريق أتالانتا في فوز كان في متناول يديه وتعادل مع فريق تورينو 3-3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت فوز سبيزيا على ساسولو 2-1.

وتقدم أتالانتا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها جوسيب إيليشيش وروبن غوسينس ولويس مورييل في الدقائق 14 و19 و21، ثم سجل تورينو ثلاثة أهداف عن طريق أندريا بيلوتي جليسون بريمر وفيدريكو بونازولي في الدقائق 42 والأخيرة من الشوط الأول و84.

أحمد جودة - القاهرة -

ورفع أتالانتا رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع، كما رفع تورينو رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر.