فاتح تريم: مصطفى محمد سجل هدفًا رائعًا رغم الظروف الصعبة

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراي التركي بقدرات النجم المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق الجديد، والذي نجح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب مع العملاق التركي، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد لفريقه في شباك فنربخشة خلال مواجهة الديربي،التي أقيمت الليلة بين الفريقين في قمة الجولة 23 من الدوري التركي.

قال تريم في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "مصطفى محمد لعب مباراة ونصف مباراة فقط معنا حتى الآن.. إنه يلعب في بلد جديد لأول مرة وسنه صغير وكذلك لغته ليست مثل لغتنا وأسلوب تدريبه مختلف ولكنه رغم ذلك سجل هدفاً رائعاً".

تابع المدرب التركي المخضرم قائلاً: "مصطفى محمد سوف يغلق فجوة مهمة بالنسبة لنا.. لدينا فالكاو وهو لاعب مهم بالنسبة لنا أيضاً.. إذا أردنا أن نلعب بمهاجمين وليس مهاجم واحد فقط فلن نجد صعوبة في ذلك".

ونجح جالطة سراي بهذا الفوز في القفز لصدارة ترتيب الدوري التركي، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، بفارق الأهداف عن فنربخشة الذي تراجع للمركز الثاني.