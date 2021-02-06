مباراة جالاتا سراي مصطفى محمد يسجل هدفا في شباك فناربخشة

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محمد سياف - ابو ظبي - مصطفى محمد يسجل هدفه الثاني في شباك فناربخشة مباراة جالاتا سراي في الشوط الثاني من الديربي التركي .

المهاجم المصري مصطفى محمد شارك أساسيًا في تشكيل فريقه، قبل أن ينجح في التسجيل بعد مرور 54 دقيقة من زمن المواجهة مستغلًا خطأ دفاعيا فادحا لفريق فناربخشة في الدوري التركي .

جالاتا سراي يهزم فناربختشة بهدف مصطفى محمد

وقام مصطفى محمد بالحصول على الكرة في حدود منطقة الجزاء ثم تلاعب بالدفاع وقام بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى من المرمى ليسجل بذلك هدف رائع ليرفع رصيد أهدافه بمشاركته في مباراتين فقط بعدما نجح في التسجيل بشباك أسطنبول باشاك شهير في اللقاء الماضي.

المهاجم مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي معارًا من طرف الزمالك لمدة موسم ونصف، مع أحقية الفريق التركي في شراءه النهائي بعد إنتهاء فترة الإعارة .

ويقود مصطفى محمد هجوم فريق جالاتا سراى لأول مرة منذ انتقاله إلى الدوري التركي بعد جلوسه في الإحتياط في المباراة الماضية أمام إسطنبول باشاك شهير، ولعب بديلا وسجل هدفه الأول مع جالاتا سراي ضد فريق باشاك شهير.

تشكيل فريق جالاتا سراي

حارس المرمى : فيرناندو مسليرا .

الدفاع: مارسيلو ساراتشي – ماورساو – ريان دونك – مارتن لينيس.

الوسط: تايلان أنتاليي – يونس بلهندا.

أمامهما: هنري أونيكورو – إيمري كلينيتش – أردا توران.

الهجوم: مصطفى محمد.

قام فريق فنربخشة في الدقيقة 75 بتسجيل هدف التعادل من كرة رأسية عن طريق توفان إلا أن تقنية الـ var أكدت عدم صحة الهدف بسبب التسلل وبذلك تبقى النتيجة (1-0) لصالح زملاء المهاجم المصري مصطفى محمد، وبتلك النتيجة تصدر جالطة سراي جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 48 نقطة.