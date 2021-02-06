شيكابالا يحتفل بالهدف الثاني لـ مصطفى محمد في الدوري التركي

احتفل شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بهدف مصطفى محمد لاعب نادى لاعب نادى جالاتا سراي عبر موقع "انستجرام".

ونشر شيكابالا صورة له اثناء احتفاله بتسجيل هدفه فى نادى فنربخشة، وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيه.

وسجل مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي هدفا رائعا في مرمى فنربخشه في المواجهة المقامة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري التركي.

جاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، بعدما راوغ مدافع فنربخشة وسدد كرة قوية سكنت شباك فنربخشه بنجاح.

ويعد هذا هو الهدف الثاني في المباراة الثانية لمصطفى محمد مع جالاتا سراي، بعدما سجل في مباراته الأولى من ركلة جزاء أمام قاسم باشا، وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن مصطفى محمد أصبح أول مصري يسجل في ديربي فنربخشة وجالاتا سراي في تاريخ الدوري التركي.