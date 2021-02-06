واختار حسام حسن 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق داخل القاهرة وهم:"
حراسه المرمى:" محمد صبحي و صبحى سليمان".
الدفاع:" محمد عطوه و دايون لوى و صبرى رحيل و السيد سالم و هشام صلاح فوزى الحناوى".
خط الوسط: وخالد الغندور وكريم الديب وعبد الغنى محمد ومروان عطيه ومحمد الصباحى و احمد حجى و احمد راشد و كريم ممدوح و عمار حمدى و حسام عاشور.
وخط الهجوم: خالد قمر و رزاق سيسيه و اكوى و رماريو ويليامز.
ويغيب عن اللقاء، عماد السيد وعمرو خليل ومحمود رزق واحمد نبيل مانجا وعمر الميداني وكريم يحيى مروان النجار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معسكر بالقاهرة.. حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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