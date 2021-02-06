الدوري الإيطالي .. يوفينتوس يهزم روما بهدفين بقيادة رونالدو

نجح فريق يوفينتوس في تحقيق فوز هام على ضيفه روما، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس ضد روما: تشيزني ، دانيلو، بونوتشي، كيلليني، كييزا، أرثر، رابيو، ساندرو ، ماكيني، موراتا، كريستيانو رونالدو. فيما جاء تشكيل روما ضد يوفنتوس: لوبيز، مانشيني، ايبانيز، كومبولا، كارسدورب، فياير، فيرتو، كريستانتي، سبينازولا، مختاريان، مايورال. بهذه النتيجة، يتقدم يوفنتوس للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 42 نقطة، بينما تراجع روما للمركز الرابع برصيد 40 نقطة، في حين يأتي إنتر ميلان في الصدارة برصيد 47 نقطة بفارق نقطة واحدة على ميلان الوصيف برصيد 46 نقطة.

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