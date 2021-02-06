حكام مباريات الأحد.. إبراهيم نور الدين يدير مباراة الزمالك والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن طاقم حكام مباراتي غدا الأحد فى الدورى الممتاز. جاءت الاطقم التحكيمية على النحو الآتي: مباراة الزمالك والاتحاد السكندري. إبراهيم نور الدين حكمًا للساحة ويعاونه ثنائي المساعدين هانى خيرى ومصطفى عطية وحكما رابعا هشام الفلال ومحمد أبو خاطر حكما للفيديو ومساعده حمادة القلاوي. مباراة وادى دجلة وغزل المحلة محمود بسيوني حكما للساحة يساعده الثاني احمد ساهر و وطارق مصطفى وحكما رابعا محمد السيد سالم وحكما للفيديو محمد عادل ومساعده عمرو عايد.

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