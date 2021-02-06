أخبار الزمالك| غياب أشرف بن شرقي عن مباراة الاتحاد السكندري.. ومصطفى محمد يحقق رقماً قياسياً

اعلن الاعلامى خالد الغندور عن غياب اشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك عن مباراة الاتحاد السكندري غدا بسبب الإصابة . حدّد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد ومكان مواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام حرس الحدود في الدور الـ 32 بكأس مصر للموسم الحالي. سجل مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي هدفا رائعا في مرمى فنربخشه في المواجهة المقامة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري التركي.

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