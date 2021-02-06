الرياضة

الإسماعيلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على نجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - فرض إدارة نادي الإسماعيلي عقوبة مالية كبيرة على محمد الشامى لاعب الفريق، وفقا لما نصت عليه اللائحة الخاصة باللاعبين بشان الإدلاء بتصريحات إعلامية دون اذن مسبق من الجهاز الفنى للفريق. 

وحول عدم مشاركة الشامي فى مران اليوم أكد الجهاز الفنى أن عدم مشاركته فى المران ترجع إلى تأخره عن موعد التجمع قبل المران بدقائق وهو أمر يتبع مع كل اللاعبين حال تأخرهم عن المران. 

وكان الشامي قد أدلى أمس بتصريحات إعلامية آثارت جدلا كبيرا من جانب عشاق ومحبي الاسماعيلي قبل أن يقدم اعتذاره لجماهير الدراويش بفيديو خاص.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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