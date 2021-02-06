محمود جنش يهنئ عبد المنصف بعيد ميلاده الـ 44

حرص محمود جنش حارس مرمي الزمالك علي تهنئة صديقة محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجله بعيد ميلاده الـ 44" ونشر محمود جنش صورة له رفقة محمد عبد المنصف عبر حسابه على موقع "انستجرام" وعلق قائلا "عيد ميلاد سعيد" يصادف اليوم 6 فبراير هو عيد ميلاد حارس مرمي الزمالك سابقا و وادي دجلة حاليا عن عمر الـ 44 عاما يذكر أن عبد المنصف لعب لخمسة أندية بالدورى العام وهى الزمالك، إنبى، الاتحاد السكندرى، الجونة ووادى دجلة.وهو الان حارس مرمي دجلة الاول، لديه الكثير من الإنجازات مع منتخب مصر والزمالك.

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