نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ، صرف مكافاة 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز علي الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي مونديال العالم للأندية. ضرب النادي الأهلى أكثر من عصفور بحجر واحد ولم يكن الفوز الذي حققه علي حساب الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي مونديال العالم للاندية هو المكسب الوحيد الذي جناه الفريق الأحمر فقط، ولكن ضمن أمورا اخري تفوق حصد 2 مليون دولار فأكثر من الإتحاد الدولي لكرة القدم( فيفا) طبقًا للوائح البطولة. كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الزي الذي يرتديه النادي الاهلي في مبارة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اخبار النادي الاهلي.. مكافأة مالية ضخمة بعد الفوز على الدحيل.. ورسالة الخطيب قبل مواجهة بايرن ميونيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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