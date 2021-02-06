ليون يخطف صدارة الدوري الفرنسي بثلاثية في شباك ستراسبورج

انتزع فريق ليون صدارة الدوري الفرنسي بشكل مؤقت، بعد فوزه على ستراسبورج (3 – 0)، اليوم السبت في الجولة 24، التي شهدت أيضا فوز لوريان على ستاد ريمس بهدف دون رد.

وسجل لليون ممفيس ديباي بواقع هدفين في الدقيقتين 20 و68، وكارل توكو إيكامبي في الدقيقة 30. وارتفع رصيد ليون إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليل، الذي يلتقي مع نانت مساء الأحد، فيما توقف رصيد ستراسبورج عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر. ونجح فريق لوريان في تحقيق الفوز على ستاد ريمس بهدف دون رد، أحرزه لوران أبيرجيل في الدقيقة 53. وارتفع رصيد لوريان إلى النقطة 22 في المركز 17، بينما توقف رصيد ريمس عند 28 نقطة في المركز 12.

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