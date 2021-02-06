نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا صوت يعلو في مصر فوق مواجهة الأهلي التاريخية المنتظرة ضد بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021.

موعد مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

ومن المقرر أن تُقام المواجهة النارية بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، وبايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يوم الإثنين المقبل إلى ملعب "الريان".

وتنقل مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ الألماني بدور نصف نهائي مونديال العالم للأندية، عبر قناة بين سبورت BeiN sports HD المفتوحة عبر القمر الصناعي النايل سات :

تردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 2750

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجدير بالذكر أن الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، كان قد تخطي عقبة الدحيل القطري صاحب الأرض والضيافة، بالفوز عليه بهدف حسين الشحات، ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي مونديال العالم للأندية.