نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاران: ريال مدريد لا يستسلم أبدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدافع الفرنسي رافائيل فاران عن سعادته بقيادة فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه هويسكا 2-1 اليوم السبت، في الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم خافي غالان بهدف لهويسكا في الدقيقة 48 لكن فاران رد بهدف التعادل للنادي "الملكي" في الدقيقة 55.

وقبل 6 دقائق من نهاية المباراة سجل فاران الهدف الثاني له ولريال مدريد ليمنحه ثلاث نقاط غالية.

وقال فاران: "كنا في حاجة لتغيير فعاليتنا ولهذا فإن الفوز كان غاية في الأهمية".

وأضاف: "مر الكثير من الوقت منذ هدفي الأخير وسعيد للغاية بتسجيل هدفين اليوم".

وأوضح: "نحن عالقون معاً في الأوقات الصعبة ولا نستسلم أبداً، هذه أوقات صعبة في ظل تزايد الإصابات لكن علينا أن نتعايش مع الأمر".