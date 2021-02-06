الرياضة

الإعلان عن حكم مباراة بالميراس وتيغريس في مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - السبت 06/فبراير/2021 - 11:32 م

بوابة الفجر

وكالات

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اختير الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة المواجهة الأولى بنصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقرر لها غداً الأحد، بين فريقي بالميراس البرازيلي وتيغريس المكسيكي.
وسيعاون ماكيلي، الذي يعمل كضابط شرطة، على الخطوط كل من مواطنيه ماريو ديكس وهيسيل ستيغسترا، وفي تقنية الـVAR سيتواجد أيضاً الهولنديان كيفين بلوم ويوخيم كامبوس.

بينما سيكون الحكم الرابع هو السنغالي ماجت ندياي وسيكون الاحتياطي له مواطنه الحاج سامبا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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