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محمد سياف - ابو ظبي - ملخص مباراة يوفنتوس وروما حيث استضاف نادي يوفنتوس بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرو ضيفه نادي أي أس روما بقيادة مدربه البرتغالي باولو فونسيكا مساء يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم 2020-2021.

ملخص مباراة يوفنتوس وروما الشوط الأول

بدأ صاحب الأرض نادي اليوفي المباراة بالاستحواذ على الكرة ومحاولة خطف هدف في بداية المباراة واستطاع أندريا بيرو تحقيق المطلوب وتسجيل الهدف عن طريق نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بكرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 13 ، ثم بدأ أندريا بيرو مدرب يوفنتوس التراجع والتحفظ الدفاعي للحفاظ على التقدم لفريقه أمام ذئاب العاصمة نادي روما، وظل يوفينتوس متماسك بينما حاول روما التعويض لكن دون فرص حقيقية تذكر على مرمى يوفنتوس صاحب أقوى دفاع في الدوري الإيطالي، وكاد يوفنتوس أن يخطف الهدف الثاني في فرصه أخرى عن طريق المتألق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 40 لكن يتصدى لها حارس مرمى روما لتأتي صفارة نهاية الشوط الأول بتقدم البيانكونيري (يوفنتوس) على نظيره نادي روما بهدف كريستيانو رونالدو.

الشوط الثاني من المباراة ليوفنتوس وروما

وبدأ السيدة العجوز الشوط الثاني متقدم بهدف علي نظيره روما في مهمه صعبة للحفاظ على التقدم أمام ذئاب العاصمة الإيطالية روما، بينما يستمر نادي روما بالضغط علي منافسه يوفنتوس ولكن لم يحالفه الحظ في التسجيل رغم كثرة المحاولات، وازدادت الأمور سوءاً بعد تسجيل يوفنتوس هدف ثاني في الدقيقة 69 عندما سجل روجير ايبيانز قلب دفاع نادي روما هدف في مرماه عن طريق الخطأ لتصبح النتيجة هدفين مقابل صفر لصالح اليوفي، ولكن لم يستسلم الضيف روما ظل مستحوذا على الكرة محاولاً التعويض في هجمات متكررة في الدقائق الأخيرة و لكن لم يحالفه الحظ.

صاحب روما اليوم في المباراة حظ سئ في تسديد الأهداف داخل الشباك، حيث بلغ عدد تسديدات روما في المباراة 14 تسديدة و منها 3 علي المرمي مباشرة، بينما كانت محاولات التسديد لنادي يوفنتوس 3 فقط و منهم 2 في أتجاه الهدف و أصابوا الشباك بالفعل، و كان الاستحواذ لصالح الفريق روما و لكنه لم يحظي بالفوز أو حتي التسديد في هذه المباراة.

وانتهت المباراة على هذا الحال بفوز يوفنتوس علي روما بهدفين مقابل لا شيء في ديربي قوي ومثير استطاع فيه يوفنتوس السيطرة على مجريات اللقاء بالطول والعرض ليرفع يوفنتوس رصيده ل42 في المركز الثالث بينما يتجمد رصيد روما عند 40 نقطة.