الجيل يواجه شعب إب في دوري الدرجة الأولى

الجيل يواجه شعب إب في دوري الدرجة الأولىأجريت بمقر الاتحاد العام لكرة القدم بالعاصمة اليمنية صنعاء، قرعة دوري الدرجة الأولى، بنظام الكل مع الكل ذهاباً وإياباً، بحضور مندوبي الأندية ومشاركة عضو نادي شباب الجيل عمر عبدالعزيز، والتي ستنطلق الاثنين المقبل 15 فبراير.

وأسفرت قرعة الأسبوع الأول عن مواجهة فحمان مع اليرموك، فيما يلعب التلال عدن مع جاره الشعلة، ويلتقي إتحاد إب ضيفه وحدة صنعاء، ويخوض شعب حضرموت مباراة مع هلال الحديدة، ويواجه العروبة ضيفه صقر تعز، فيما يلتقي شباب الجيل مع شعب إب ويستقبل أهلي صنعاء ضيفه وحدة عدن.

وفي القرعة أكد النائب الثاني لرئيس اتحاد القدم عبد المنعم شرهان، على أهمية إعادة تطبيع الحياة الرياضية في مختلف المحافظات رغم الأوضاع الراهنة.

وشدد شرهان على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأندية والاتحاد كونها منتخبة ضمن قوام الجمعيات العمومية وفق اللوائح والقوانين بما يسهم في الحفاظ على الكيانات الرياضية، مبيناً أن الاتحاد حقق نجاحات ملموسة منها تأهل منتخب الناشئين للنهائيات الآسيوية بالإضافة للمنتخب الوطني الأول الذي بلغ لأول مرة عقب إعادة تحقيق الوحدة نهائيات آسيا.

وكان مندوبو الأندية ناقشوا مع قيادة الاتحاد في اجتماع مغلق، آلية شكل الدوري والجوانب الأمنية والمالية والفترة الزمنية لإنطلاق الدوري واختتامه والردود على اللائحة وفترة القيد والتسجيل.