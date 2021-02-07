على قدم وساق .. الاتحاد السكندري يواصل التدريبات لحرمان الزمالك من القمة

يواصل فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، تدريباته الأخيرة لمواجهة الزمالك المقرر لها غدا الأحد في الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة في السابعة والنصف مساء.

ويسعى من خلالها العميد مواصلة مسيرة الانتصارات بعد الفوز الأخير والمستحق لأبناء زعيم الثغر على مصر المقاصة برباعية نظيفة.

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على الاطمئنان على اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز من أجل الارتقاء بجدول تريتب الدوري المصري وإسعاد جماهير زعيم الثغر .

ووعد محمد مصيلحي لاعبي الفريق بالإفراج عن المستحقات المالية في حال تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات عقب تخطي مصر المقاصة برباعية نظيفة.

وأعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك غدا ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واختار حسام حسن 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق داخل القاهرة وهم:

حراسه المرمى:" محمد صبحي و صبحى سليمان".

الدفاع:" محمد عطوه و دايون لوى و صبرى رحيل و السيد سالم و هشام صلاح فوزى الحناوى".

خط الوسط: وخالد الغندور وكريم الديب وعبد الغنى محمد ومروان عطيه ومحمد الصباحى و احمد حجى و احمد راشد و كريم ممدوح و عمار حمدى و حسام عاشور.

وخط الهجوم: خالد قمر و رزاق سيسيه و اكوى و رماريو ويليامز.

ويغيب عن اللقاء، عماد السيد وعمرو خليل ومحمود رزق واحمد نبيل مانجا وعمر الميداني وكريم يحيى مروان النجار.