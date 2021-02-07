متحدث الزمالك يكشف عن مفاجأة في تشكيل الفريق أمام الاتحاد

كشف عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن مفاجأة في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الاتحاد السكندري المقرّر إقامتها غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.
وقال "سالم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن سيف الدين الجزيري المنتقل حديثًا إلي الزمالك من صفوف المقاولون العرب، سيكون ضمن التشكيلة الأساسية للزمالك في مباراة الاتحاد.
وأضاف "سالم" أن الجزيري في فورمته خلال الفترة الحالية، فقد سجل أمام انبي في المباراة الأخيرة له مع المقاولون العرب، وهذا يدفع الجهاز الفني لتقديمه بقميص الزمالك في المباراة القادمة.
وأكد "سالم"، أن الزمالك موضعه جيد للغاية ويسعى الى التتويج بالبطولات في هذا الموسم لمصالحة الجماهير، والتواجد في المركز الأول بشكل دائم.
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