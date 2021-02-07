أكد شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي و بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها بعد غدٍ الاثنين، ‏في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية في غاية الصعوبة.

وقال في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، الأهلي سيواجه فريق زيه زيينا وسعيد بالوصول لنصف نهائي مونديال الأندية ومواجهة بايرن ميونخ. وتابع: "التعادل في الأهلي بطعم الهزيمة ودائما نأمل في تحقيق الفوز وأتمني رؤية الأهلي في نهائي كاس العالم للأندية". وواصل: "الأهلى لديه فرصة كبيرة ومن حقه يطمع في بايرن ميونخ وكنت محظوظا بهدفي في بايرن عام 1977".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لدينا فرصة.. نجم الأهلي السابق عن مواجهة بايرن ميونخ: فريق زيه زيينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.