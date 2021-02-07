محمد عبد الله: نتيجة مباراة البايرن أمام الأهلي محسومة

أكد محمد عبد الله لاعب الاهلي السابق، أن نتيجة مباراة الاحمر والبايرن محسومة.
وقال عبد الله لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة دوت الخليج: "لابد أن لا يفكر الأهلي في الخسارة بنتيجة كبيرة لكي لا يخسر بفارق كبير.
وأكد: الأهلي فريق كبير لكن مواجهة البايرن مختلفة عن أي مواجهة خاضها، أرى أن نتيجة المباراة محسومة لبطل أوروبا.
وعن لقاء الدحيل قال: الأهلي تأثر في الشوط الثاني بسبب التراجع الدفاعي والتغييرات.
واختتم كلماته: مشاركة بواليا أساسيا أثر على محمد شريف المتألق.
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