إصابة حازم إمام بفيروس كورونا

تعرض حازم إمام نجم الزمالك السابق للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بالفيروس.

واعتذر حازم إمام عن عدم حضور الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة المقاولون العرب والمصري في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخضع الثعلب الصغير للعزل المنزلي في الفترة الحالية مع خضوعه لبروتوكول العلاج في ظل استقرار حالته الصحية وعدم شكواه من أي أعراض.