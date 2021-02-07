إصابة حازم إمام بفيروس كورونا

تعرض حازم إمام نجم الزمالك السابق للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بالفيروس.
واعتذر حازم إمام عن عدم حضور الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة المقاولون العرب والمصري في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويخضع الثعلب الصغير للعزل المنزلي في الفترة الحالية مع خضوعه لبروتوكول العلاج في ظل استقرار حالته الصحية وعدم شكواه من أي أعراض.
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