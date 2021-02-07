الدوري الإنجليزي .. مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام إيفرتون

سجل أهداف مانشستر يونايتد إيدنسون كافاني وبرونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي في الدقائق 24 والأخيرة من الشوط الأول و70، فيما سجل أهداف إيفرتون عبد الله دوكوري وخاميس رودريجيز ودومينيك كالفيرت ليوين في الدقائق 49 و52 والخاميه من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:
حراسة المرمى: دي خيا
الدفاع: وان بيساكا، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، لوك شو
الوسط: سكوت ماكتوميناي، بول بوجبا، برونو فيرنانديز
الهجوم: ماركوس راشفورد، ماسون جرينوود، إدنسون كافاني.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.
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