فياريال يسقط في فخ التعادل مع إلتشي بالدوري الإسباني

وارتفع رصيد فياريال إلى النقطة 36، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما أصبح رصيد إلتشي 18 نقطة في المركز 19. وسجل جيرارد مورينو هدفي فياريال عند الدقيقتين 16 و35.
بينما أحرز جويدو كارييو هدف إلتشي الأول في الدقيقة 49، وتعادل لوكاس بويه لإلتشي في الدقيقة 64.
وفاز ريال مدريد في الجولة ذاتها بهدفين مقابل هدف على هويسكا، أحرزهما المدافع الفرنسي رفائيل فاران.
فيما يلتقي مساء الأحد، في تلك الجولة، برشلونة مع ريال بيتيس، في تمام العاشرة مساء على ملعب بيينتو فيارمارين.
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