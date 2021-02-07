ميدو: الأهلي أحرج الدحيل القطري

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على فوز الأهلي بهدف دون رد أمام نظيره الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن من شهر فبراير الجاري.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه توقع أن يقدم الدحيل مباراة أفضل لما يمتلكه من إمكانيات ولاعبين كبار، إلا أن ذلك لم يحدث.

وتابع، " الأهلي كان أكثر تنظيمًا أغلب أوقات المباراة، فاستحق الفوز والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية".

واستكمل، "الأهلي قدم أداءًا فنيًا كبيرًا في الشوط الأول من مباراة الدحيل، وأداء قتالي في الشوط الثاني".

وأشار إلى أن الدحيل لم يخلق أي فرص محققة للتهديف أمام الأهلي، وهو ما يدل على النجاح الكبير للمنظومة الدفاعية للأهلي، موضحًا أن الأحمر أحرج فريق الدحيل، وأظهره بلا أنياب حقيقية طوال المباراة.