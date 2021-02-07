الرياضة

ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد النجم الأورجوياني لويس سواريز جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز هذا الموسم حتي الآن بعد مرور 21 جولة.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني كالآتي:

1- لويس سواريز.. برصيد 14 هدف.

2- يوسف النصيري.. برصيد 13 هدف.

3- ليونيل ميسي.. برصيد 12 هدف.

4- كريم بنزيما.. 10 أهداف.

5- جيرارد مورينو.. 10 أهداف.

6- اياجو اسباس.. 9 أهداف.

7- روجر مارتي.. 9 اهداف.

8- ميكيل اويارزابال.. 8 أهداف.

9- سيرجيو.. 7 أهداف.

10- خوزي موراليس.. 7 أهداف.

11 ماركوس لورينتي.. 6 أهداف.

12- جواو فيلكس.. 6 أهداف.

13- كارلوس سولير.. 6 أهداف.

14- أنطوان جريزمان.. 5 أهداف.

15- باكو ألكاسير.. 5 أهداف.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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