نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يوجه رسالة للجماهير بشأن رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى محمد عبد الله لاعب الأهلي السابق، أن هذا الموسم هو الأسوأ لبيراميدز منذ ظهوره.

وقال عبد الله لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "هناك تخبط اداري في بيراميدز، وفنيا ايضا هذا الموسم هو الأسوأ لهم"

وعن الهجوم على رمضان صبحي قال: "أمر مرفوض، لابد من التحلي بالوعي، اتركوا رمضان يعمل، اعتبروه أخوكم".

وأتم: وضع طبيعي ان يغضب الجمهور من رمضان ولكن ليس منطقي ان يتم الهجوم عليه يوميا.