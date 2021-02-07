حسام غالي: لاعبو الأهلي حققوا إنجازات تشرف.. فيديو

أشاد حسام غالي قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق بإنجازات الجيل الحالي للأهلي، مؤكدا أنها مشرفة بعدما نجح الفريق في حصد الثلاثية وبلوغ المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية .
وأضاف غالي في حوار عبر الحساب الرسمي للنادي أن الجيل الحالي للأهلي كان في حاجة للتتويج بالبطولات لاكتساب الثقة، خصوصا بطولة افريقيا والتي حققها الأهلي بعد غياب طويل.
واستعاد غالي ذكرياته الكروية فيما يخص دوري الابطال نسخة 2012 والتي حققها الأهلي على حساب الترجي التونسي ووصفها بأنها أغلى الالقاب في مسيرته الكروية .
وأكد أن المهمة لم تكن سهلة في ظل توقف منافسات بطولة الدوري إلا أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية خصوصا مواجهة الترجي في مباراة الاياب لنهائي البطولة.
وأضاف أن اللقب الأفريقي حقق له حلم حياته بالتواجد في مونديال الأندية والمشاركة في مباراة هيروشيما والتي انتهت بفوز الأهلي الا أن الاصابة حرمته من استكمال مشوار البطولة وهو ما احزنه في ظل المستوى الفني الذي كان عليه في تلك الفترة .
واختتم غالي حديثه في الجزء الاول من الحوار بالحديث عن جيل 2012 والذي كان يضم نجوم بارزة في الكرة المصرية الا أن الظروف في تلك الفترة لم تمكنهم من التعبير عن قذارتهم كما ينبغي.
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