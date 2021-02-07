الرياضة

حسام غالي: لاعبو الأهلي حققوا إنجازات تشرف.. فيديو

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أشاد حسام غالي قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق بإنجازات الجيل الحالي للأهلي، مؤكدا أنها مشرفة بعدما نجح الفريق في حصد الثلاثية وبلوغ المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية . 

 وأضاف غالي في حوار  عبر الحساب الرسمي للنادي أن الجيل الحالي للأهلي كان في حاجة للتتويج بالبطولات لاكتساب الثقة، خصوصا بطولة افريقيا والتي حققها الأهلي بعد غياب طويل.

واستعاد غالي ذكرياته الكروية فيما يخص دوري الابطال نسخة 2012 والتي حققها الأهلي على حساب الترجي التونسي ووصفها بأنها أغلى الالقاب في مسيرته الكروية .

وأكد أن المهمة لم تكن سهلة في ظل توقف منافسات بطولة الدوري إلا أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية خصوصا مواجهة الترجي في مباراة الاياب لنهائي البطولة. 

وأضاف أن اللقب الأفريقي حقق له حلم حياته بالتواجد في مونديال الأندية  والمشاركة في مباراة هيروشيما والتي انتهت بفوز الأهلي الا أن الاصابة حرمته من استكمال مشوار البطولة وهو ما احزنه في ظل المستوى الفني الذي كان عليه في تلك الفترة .

واختتم غالي حديثه في الجزء الاول من الحوار بالحديث عن جيل 2012 والذي كان يضم نجوم  بارزة في الكرة المصرية الا أن الظروف في تلك الفترة لم تمكنهم من التعبير عن قذارتهم كما ينبغي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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